Gerfried Hopf, neuer Obmann vom Wochenmarkt und Chef einer der langjährigsten Traditionsbetriebe in der Region, im Interview: Über den Markt und die Zukunft des Gasthauses.

VILLACH. Mit dem „Gasthaus Hopf“ in St. Magdalen hat Gerfried Hopf von seinen Eltern ein Haus mit langer Geschichte übernommen. 1959 kauften bereits die Großeltern das Gebäude. Um so viele Jahre wirtschaftlich zu überleben sind laufende Investitionen notwendig. „Man muss das Traditionelle mit dem Modernen zusammenbringen. Damit die nächste Generation einen Betrieb übernimmt, muss dieser zukunftsfit und nicht renovierungsbedürftig sein“, so Hopf. Was er auch verändert hat: „Meine Eltern waren noch sieben Tage die Woche im Betrieb. Ich bin im Gasthaus aufgewachsen. Meine Kinder teils zwar auch, aber wir haben nur mehr fünfmal die Woche offen, damit ich Zeit für meine Familie finde.“ Immer an seiner Seite ist Ehefrau Kerstin. „Sie ist meine Liebe, meine Freundin und meine Arbeitskollegin“, streut Hopf ihr Blumen. Zudem ist Kerstin Hopf gelernte Buchhalterin. „Für einen Betrieb eine sehr wichtige Fähigkeit. Das, und genau zu kalkulieren. Sonst arbeitet man das ganze Jahr und es schaut am Ende nichts dabei heraus.“

Social Media

Mit 20 Jahren hat Gerfried Hopf, heute 37, den Betrieb übernommen, damals als frisch gekürter Koch. „Wir haben zwar viele Stammtischkunden, aber ich brauche ganz Villach um zu überleben.“ Regional gekocht wurde schon immer. „Heute muss man das mehr nach außen transportieren und auch mit Social Media arbeiten.“ Gerne durchforstet Hopf alte Kochbücher und legt die Rezepte neu aus, so wurde etwa „Omas Hochzeitsschnitzel“ neu interpretiert.

Wochenmarkt-Ideen

Wie sieht Hopf die Zukunft des Wochenmarkts? „In ein paar Jahren hoffentlich am Kaiser-Franz-Josef-Platz. Außerdem müssen wir schauen, dass wir nach Corona wieder mehr Veranstaltungen haben. Vor allem der Mittwoch muss belebt werden. Wir wollen die Standler verstärkt in den Vordergrund bringen und sie und ihre Produkte auf Social Media präsentieren.“ Den Pilotversuch Einbahnstraße findet Hopf gut. „Jeder freie Parkplatz hilft. Trotzdem kann das Auto nicht die Zukunft sein.“ Auch andere Öffnungszeiten stehen immer wieder im Raum. „Letzten Sommer wollten wir im Rahmen der Shopping Nights den Markt am Mittwochabend abhalten, aber es waren nicht alle dafür. Verständlich, viele Bauern haben ihre Tiere zu Hause. Wir sind aber weiter dran.“