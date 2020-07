Vom mobilen Reisebüro zum Büroservice. Ingrid Rieder bleibt in Corona Zeiten flexibel und sattelt um.



VILLACH. Seit 2015 führt die Landskronerin Ingrid Rieder ihr mobiles Reisebüro in Villach Landskron. Bis Anfang des Jahres lief alles gut, doch dann kam die Corona-Pandemie, "und mir ging es wie vielen Reiseunternehmern", erzählt sie.

Einkommen weggebrochen



Als Ein-Frau-Betrieb wäre ihr das gesamte Einkommen weggebrochen. "Dadurch dass wir Vorausleistungen erbringen und die Provision erst mit Reiseantritt erhalten, kann man sich das Dilemma vorstellen. Wir haben quasi ab Oktober, November gratis gearbeitet", erzählt sie weiter. Aber das wäre nicht das einzige Problem. Denn während sie ihren Kunden das Geld für die Reise rasch zurückerstattete, war die Rückabwicklung mit so manchem Reiseveranstalter weniger einfach. "Da musste ich kämpfen, erst das Geld retour zu bekommen." "Natürlich ist das mühsam", erinnert sich Riedler. Den Kopf in den Sand stecken wollte sie dennoch nicht. "Ich musste und muss davon ausgehen, dass sich die Situation nicht so schnell bessert. Und so war es an der Zeit etwas Neues zu unternehmen."

"Ich hoffe, im November, Dezember wieder durchstarten zu können. Wer da in der Reisebranche nicht seinen Umsatz macht, schaut durch die Finger."

Mithilfe des Göttervater Zeus



Und so wurde die Villacherin kreativ. Kurzerhand stellte sie einen "Büroservice" auf die Beine. "Die Idee dahinter war, kleinen oder mittleren Unternehmen, die Bürotätigkeiten auslagern wollen, Leistungen anzubieten", erzählt sie. Dabei reiche das Spektrum von Inventur und Archivierung, über Werbe-Mailing, Fakturierung oder Vorbereitung für die Buchhaltung, "was eben so in einem Büro anfällt", sagt Rieder.

Seit Juni ist sie mit ihrem Einzelunternehmen "Büroservice Zeus" am Markt und hätte bereits den einen oder anderen Kunden gewonnen. "Ich habe ein Netzwerk, das hilft mir auch" , sagt sie. Nichts desto trotz hofft sie auf Zulauf, "ich stecke noch in den Kinderschuhen".

"Dadurch dass viele Kärntner den Urlaub in Österreich machen, brauchen sie auch kein Reisebüro."

Das mobile Reisebüro bleibt



An ihrem Reisebüro-Dasein soll ihr zweites Standbein vorläufig nichts ändern, "ich habe noch offene Buchungen, Kunden, die ich betreue", sagt sie. Langfristig müsse sie es sich aber überlegen. Rieder: "Es kommt schon darauf an wie sich die Situation entwickelt. Die Reisebranche macht mir ungeheuer Spaß, ich mache das mit Leidenschaft, aber von nichts leben, kann man halt auch nicht."

Im Winter muss es wieder losgehen



Bis es dann mit dem Reisen, "hoffentlich im Winter", weitergeht, will sie sich auf den Büroservice konzentrieren. Denn könne sie überdies flexibel anbieten. "Ich kann in die Firma kommen oder aber bei mir arbeiten. Das halte ich so, wie es der Kunde braucht."