20 Jahre Jubiläumskonzert von Monika Martin

VILLACH. Sängerin. Produzentin. Komponistin. Texterin. Seit 20 Jahren steht Monika Martin nun auf der Bühne und begeistert ihr Publikum. Im Jubiläumsjahr kehrt die erfolgreiche Künstlerin zu ihren Wurzeln zurück und geht mit ihrer sechsköpfigen Band auf große Österreich-Tournee.Am Dienstag, 2. Mai, 20 Uhr macht Sie halt im Congress Center und begeistert mit einem nahezu dreistündigen Programm, das alle großen Hits aus Monika Martins langjähriger Karriere beinhaltet.

‚La Luna Blu‘ und ‚Mozartgasse 10‘ werden dabei ebenso zu hören sein, wie ihre aktuellen Charthits ‚Die neue Wirklichkeit’, ‚Das kleine Haus am Meer’ und natürlich der Song, der dem ganzen neuen Album seinen Namen gegeben hat nämlich ‚Sehnsucht nach Liebe’.Pop-Schlager vom Feinsten, dafür steht die österreichische Künstlerin nun seit zwei Jahrzehnten. Mit ihrer charakteristischen Stimme und ihren großartigen melodischen wie tanzbaren Songs, ist sie Stammgast in allen relevanten Hitparaden und TV-Shows.Der Name der Tour ist Programm. ‚Sehnsucht nach Liebe‘ ist nicht nur der Titel des neuen Albums von Monika Martin. Es ist auch der Name jener CD, auf der die Künstlerin weitere neue Akzente in ihre Musik einfügt. Begonnen hat diese Entwicklung schon vor einigen Jahren. So richtig spürbar wurde dies seit dem letzten Album „Mit Dir“. Und nun gibt es das alles in spannenden Live Arrangements zu hören.KARTENVORVERKAUF: auf www.showfactory.at, www.oeticket.com sowie telefonisch unter: 01/96096234.