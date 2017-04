VILLACH. Lust auf´s Garteln! Am Mittwoch, 26. April, 9-18 Uhr und am Donnerstag, 27. April, 9-17 Uhr erwarten Sie unsere heimischen Gärtner und das Bildungszentrum Ehrental mit einem bunten Angebot am 8. Villacher Stadtblumenmarkt am Hauptplatz.Egal ob Sie für die eigene Balkon-Oase oder das individuelle Gartenparadies, die ideale Bepflanzung suchen, auf dem Stadtblumenmarkt werden Sie garantiert fündig. Blumen, Stauden, Kräuter und Gemüsepflanzen werden ebenso angeboten wie Gartenaccessoires und Obstgehölze. Natürlich gibt es auch viele fachmännische Tipps zum Thema Garteln. Gartenfreunde und Blumenliebhaber kommen voll auf Ihre Kosten.

Reiche Ernte und Blütenpracht

Für Groß und Klein gibt es ein tolles Rahmenprogramm, Bastelmöglichkeiten und Gewinnspiel. Sollten Ihre Einkäufe zu schwer werden, steht Ihnen auch heuer wieder das kostenlose Blumentaxi zur Verfügung.Die Pflanzen, Stauden, Blumenstöcke und Kräuter, die man vom Stadtblumenmarkt mit nach Hause nimmt, sollen dann in den eigenen Beeten und Gärten weiterwachsen, eine möglichst reiche Ernte einbringen und eine wahre Blütenpracht entfalten.Der „Grüne Daumen“, die vielen Möglichkeiten des Pflanzens, Pflegens und Erntens, kommen nicht zu kurz: Natürlichkeit ist oberstes Gebot, sowohl beim Schutz vor Schädlingen in der Hausapotheke für den Garten, als auch beim Düngen.Rahmenprogramm und tolles Gewinnspiel. Für Groß und Klein bietet der Blumenmarkt zahlreiche Höhepunkte und viel Abwechslung. Ein tolles Rahmenprogramm sorgt für ein stimmiges Bild. Unsere „kleinen“ Gärtnerinnen und Gärtner haben die Möglichkeit, bei interessanten Bastel- und Rätselspielen in die Blumenwelt einzutauchen oder mit unserem verrückten Gartenzwerg Ingo die Umgebung unsicher zu machen. Für unsere „großen“ Gartenfreunde wartet ein Gewinnspiel mit einer tollen Reise!Heuer neu – Hochbeete von der Firma Timberra! Das Bildungszentrum Ehrental berät Sie gerne rund um das Thema Garten, Frischblumen und Dekorationsmöglichkeiten. Und sollten Ihre Einkäufe zu schwer werden – für einen kostenlosen und schnellen Transport sorgt auch heuer wieder, unser Blumentaxi!Das Flair der Innenstadt lockt. Auch der kulinarische Aspekt wird nicht außer Acht gelassen. Die schönen Gastgärten und Cafés laden zum Verweilen und Genießen ein und in Villachs City Shops ist man im wahrsten Sinne des Wortes gut beraten und kann ganz entspannt bummeln gehen.Der Eintritt ist frei!Nähere Informationen unter 04242/46600.