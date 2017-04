VILLACH. Am Donnerstag, 4. Mai, 18.30 Uhr können Sie in der Alpen-Adria-Mediathek Villach, Kaiser-Josef-Platz 1 bei einer entspannten Yogastunde, belebenden Tees, duftendem Bio-Brot, in fairtrade Kleidung zum Wohlfühlen, bei aktivierenden Smoothies und natürlicher Pflege so richtig schön abschalten.



Bitte bequeme Kleidung mitbringen.



Mit dabei: Sonnentor, YOGA.Andrea Schumi, Ringana, Weltladen Villach, uvm.



Anmeldung unter 05/477-5000 oder mediathek@akktn.at.