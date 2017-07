Anna Kirchtag is wieda!

MITTAGSKOGEL. Die Freunde der Anna Hütte „neu“ laden am Samstag, 29. Juli ab 12 Uhr zum 11. Kirchtag auf die Jepca Alm am Fuße des Mittagskogels in 1.587 Höhenmetern.Wie jedes Jahr zielt der Reinerlös dieses Kirchtages auf den Wiederaufbau der Anna Hütte.Dieser Kirchtag steht unter dem Motto „Fest der Begegnung“ und so soll auch die Anna Hütte ein Zeichen der grenzüberschreitenden Begegnung der drei Länder werden (Slowenien, Italien und Kärnten)Ab 7 Uhr wartet ein Bustransfer (ab Haller Schranken), der Sie zum Anna Kirchtag bringt. Am Fuße des Mittagskogels findet um 12 Uhr die Begrüßung und Almsegnung in 3 Sprachen unter dem Motto „Kultur & Begegnung statt.

Anschließend gibt es eine Mountainbike-Panoramafahrt zur Glocke der Begegnung.Für Ihr leibliches Wohl sorgt Omi’s Kirchtagssuppe mit Reindling und Sigi’s Gulaschkanone (solange der Vorrat reicht).Für gute Unterhaltung sorgen Berggesang und Harmonikaklänge sowie die Alphornbläser vom Kanaltaler Kulturverein in Kärnten.Geheimtipp: So., 30. Juli ab 9 Uhr Restltrinken + AbbauarbeitenNähere Informationen auf www.annahuette.info