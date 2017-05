Benefiz-Liederabend Alfred Haselmaier singt R. Mey "Über den Wolken"

Villach : Bambergsaal - Parkhotel |

Am 23.Juni 2017 singt Alfred Haselmaier im Bambergsaal (Parkhotel Villach) um 20Uhr die schönsten Lieder und Balladen "Über den Wolken" von R.Mey.



Alfred Haselmaier lebt seine Freude in den Liedern von R.Mey aus und berührt damit auch die Herzen der Zuhöhrer.



Die Lieder von R.Mey sind besinnlich und enthalten sehr viel lebensnahen Texte. Es sind musikalische Geschichten und eigentlich nicht mit anderen Stilrichtungen vergleichbar. Pointiert, gefühlvoll, politisch und kritisch. Kernpunkt Haselmaier's Musikleidenschaft ist der riesige Liederschatz von R. Mey, da ist für jeden etwas dabei. Die Die Karitative Seite steht für Haselmaier an erster Stelle, die gesamten Einnahmen werden an "Kärntner in Not" gespendet.