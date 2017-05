Organisation und Auftraggeber.



Berufsorientierung.

ST. MAGDALEN. Am Mittwoch, 17. Mai findet das Berufsorientierungsprojekt „future jobs [campus]“ bereits zum vierten Mal am Gelände des Technologieparks Villach statt.133 Schülerinnen und Schüler der 8. Schulstufe des Realgymnasiums St. Martin und der Realklassen des Peraugymnasiums (Ausbildungsschwerpunkt: Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Informatik) lernen dabei Berufe aus den Bereichen Technik sowie Forschung und Entwicklung hautnah kennen. Die Jugendlichen erfahren aus erster Hand, welche Ausbildungen notwendig sind, um später in einem High-Tech-Unternehmen einen Job zu finden.Veranstalter ist die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK). Auftraggeber der BBOK ist das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten. Die BBOK wird finanziert durch das AMS und das Land Kärnten, mit Unterstützung von Wirtschaftskammer (WK) und Industriellen Vereinigung (IV).Verschiedene Workshops ermöglichen den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die regionalen Berufsmöglichkeiten. Durch praktische Übungen werden die unterschiedlichen Tätigkeiten der jeweiligen Berufsfelder sowie Karrierechancen nach der Matura vorgestellt.

Vermittlung von Perspektiven.

Entwicklung des Projektes:

Bei „future jobs [campus]“ werden den Jugendlichen aktuelle Anforderungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Durch die interaktive Begegnung mit Betrieben aus dem Bezirk treffen die Jugendlichen später besser vorbereitet auf die Arbeitswelt. Mit dabei sind zwölf namhafte Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner aus der Wirtschaft und der Forschung: build! Gründerzentrum, Carinthian Tech Research (CTR), C.A.R.R.D., comprei, Intel Austria, KAI, Silicon Alps, znt Richter sowie die Universität Klagenfurt, die FH Krems und die FH Kärnten.2012 future jobs [micro] SchülerInnen (AHS St. Martin) lernen Berufe aus dem Bereich Mikroelektronik, Mechatronik und Elektronik hautnah kennen.2013 future jobs [next] Aufbauend auf das erfolgreiche Vorjahres-Pilotprojekt experimentieren die Jugendlichen in weiteren Bereichen der Forschung und Entwicklung (AHS St. Martin).2014 future jobs [campus] Das Projekt wächst weiter und findet erstmalig schulübergreifend am Campus des Technologieparks Villach (TPV) statt.2015 – 2016 future jobs [campus] Das bewährte Konzept und der TPV Campus als Veranstaltungsort werden beibehalten. Wiederum nehmen beide Villacher Gymnasien daran teil.2017 future jobs [campus] Am TPV schauen erneut die Jugendlichen aus den zwei Villacher Gymnasien im Bereich „Forschung und Entwicklung“ hinter die Kulissen. Es darf Neues entdeckt werden!