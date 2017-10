Bluatschink: „Herz und Hira“

VILLACH. "Heiter-Kritisch-Schnulziges im Lechtaler Dialekt“ – so in etwa lässt sich das aktuelle Programm „Herz und Hira“ von Bluatschink übersetzen. Das Liedermacher-Duo Toni und Margit Knittel begeistert seit vielen Jahren das Publikum mit einem einzigartigen Mix aus Pop-Songs und alpenländischer Weltmusik und istzu Gast im Bambergsaal.Bluatschink ist immer mit hundert Prozent Herz bei der Arbeit und der Arbeit und der Funke springt vom ersten Ton an über.

Dass Bluatschink seit ewig und drei Tagen (genau genommen seit 1990) im Dialekt singen, und zwar im Lechtalerischen, ist kaum mehr eine Erwähnung wert, Lieder wie „Funka fliaga“ oder „I han di gera“, „Mit dir kann i fliaga“ wurden zu Hits im deutschsprachigen Raum.Kartenvorverkauf: 04242/27341, www.oeticket.com und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen