BUCH13 bringt heimische Literatur an die Drau

VILLACH. Die Kärntner Autoren Michael Maicher und Gerald Eschenauer lesen am Sonntag, 6. August, 9.30 Uhr im Rahmen einer Drauschifffahrt aus ihren Werken.Die Autoren beschreiben menschliches Tun und Lassen. Was bewegt, was erstarrt, was einfach nur verharrt wird aufgegriffen, um Anstoß zu geben; für Sichtweisen, die zum Nachdenken anregen. Auf der Drau mit dem Schiff unterwegs, Kärntner Autoren, die mit Worten den Fluss durchpflügen um das Tieferliegende an die Oberfläche zu bringen.

Im Schlepptau haben die Autoren zusätzlich jeweils einen jungen SchriftstellerIn, den/die sie vorstellen. Dieses Mal als Special Guest: Mary Luiza Mischitz.Kommen Sie vorbei und erleben Sie das etwas andere literarische Sonntagsmatinee.Eintrittspreis: Linien- bzw. RundfahrtspreisWeitere Informationen: www.buch13.at