Buchpräsentation: "Urgesund und Kerndeutsch"

VILLACH. Am Freitag, 2. Februar präsentiert Michael Koschat um 19 Uhr sein neues Buch "Urgesund und Kerndeutsch" in der Galerie Freihausgasse, Leiningengasse 12, und bringt dem Publikum so Kärntens Bildende Kunst im Schatten des Hakenkreuzes näher.

Über Michael Koschat Michael Koschat, geb. 1962, ist promovierter Historiker und Romanist und publizierte u.a. einen Beitrag zur Ausstellung "Kunst des Vergessens" in der Galerie Freihausgasse und Werke zu Widerstand und Verfolgung im Alpe-Adria-Raum.



Nähere Informationen erhalten Sie in der Kulturabteilung der Stadt Villach unter 04242/205-3450