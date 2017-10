Das Schulfreundliche Theater "#switsch - Von Herzen und Likes"

VILLACH. Da muss man sich nichts schönreden. Wählen muss man immer. Das ganze Leben lang, den ganzen Tag lang. Einfach immer. Man wählt zwischen mag ich oder mag ich nicht. Finde ich gut, finde ich nicht gut, finde ich besser. I like, I don’t like.Genau zu diesem Thema findetin der neuen Mittelschule Villach Lind die Urauffuhrung des Klassenzimmerstuckes "#switsch - Von Herzen und Likes" von Andreas Thaler und Stefan Ebner statt.



Das Stück eignet sich für Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahre.Nähere Informationen: Clemens Luderer 0676/9041444Ein Theaterstuck im Klassenzimmer, uber das, was uns ständig begleitet. Über das,was wir posten und liken. Über uns. Über soziale Medien, dem damit verbundenenDruck von jedem gemocht zu werden und der Angst uber das eigene Telefongemobbt zu werden. Gemeinsam mit Schulen wurde diese Geschichte erarbeitet.Eigentlich sollte es die Auffuhrung eines neuen Theaterstucks werden.Aber es dauert nicht lange bis Finja und Larissa auf ihren gewohnten Social MediaPlattformen festhängen und davon auch nicht mehr weg kommen. Daneben stehtBernhard, der noch nicht mal einen Facebook Account hat und sich maßlos daruberärgert, dass die beiden plötzlich nur noch daran interessiert sind, neue Fotos undVideos ins Internet zu laden um ihre Youtube Kanäle zu fullen und neue Follower zugewinnen. Denn man will geliked werden, man muss geliked werden! Sonst ist mannichts wert. Schnell also nochmal gut aussehen, ein brandneues Video hochladen,Bewertungen checken, kommentieren und gleichzeitig nachschauen was dieanderen User gerade gepostet haben. Man bleibt dran, auch wenn man nicht mehrkann. Offline war gestern!Ich verrate euch etwas, wahrscheinlich wisst ihr es schon…die meisten Leute sindgar nicht nett. Sie tun nur nett. In Wahrheit sind sie aber eine Gefahr für euch. AlleMenschen sind eine Gefahr für euch, fast alle. Vor allem die, die so tun, als würdensie euch lieben, wollen euch in Wirklichkeit auch die ganze Zeit nur irgendwasverkaufen.„Unterhaltsam macht #Switsch auf die Situation aufmerksam, dass sozialeMedien, konsumiert am Handy, das Leben von Kindern und Jugendlichen sehrstark prägen. Youtube ist das Medium! Wir alle sind ständig online.“Stefan EbnerDie Akteure stehen Ihnen gerne für Gespräche/Interviews zur Verfügung.Bitte vereinbaren Sie Termine direkt mit Waltraud Hintermann, nbv(mobil: 0664/4644297).Der freischaffende Regisseur und Autor geht in seiner Arbeit untypischeTheaterwege, die vielfach im soziokulturellen Umfeld angesiedelt sind. Mit seinem„TURBOtheater“ erarbeitet er jedes Jahr Stucke mit Jugendlichen aus und um Villachund leistet damit nicht nur progressive Theaterarbeit (die Stücke werden alle neugeschrieben) sondern auch wichtige Jugend-Kultur-Arbeit. Als Regisseur undRegieassistent war er u.a. für die neuebuehnevillach, den Theaterverein Wolkenflug,Theater Rakete, Theater KopFiNdeRwaNd, das Theater der HTL Villach, SpecialSymbiosis und das Vitus Theater tätig. 2014 wurde seine Produktion „Die Physiker –oder wer macht die Welt“ zum Jugendtheatertreffen ins Burgtheater Wieneingeladen. Sein Klassenzimmerstuck „Der Herr-der-Ring-Parabel“ wurde 2015 fürden Jugendtheaterpreis STELLA nominiert. Ebners Regiearbeit fur denKulturhof:Sommer 2015 „Das Maß der Dinge“ wurde zum renommierten„Theaterfeste der Regionen 2.16“ eingeladen. Außerdem fuhrt er diverseTheaterprojekte und Theaterwerkstätten mit Suchtmittelabhängigen undJugendlichen in Klagenfurt und Villach durch.Geboren 1982. Freier Theatermacher und Kulturarbeiter. Beschaftigt mit, am undrund um’s Theater seit 2002. Vorwiegend im Bereich Licht-, Audio- und Videodesign,Komposition, Regie- und Textarbeit. U. a. für neuebuehnevillach, dramagraz, Theaterim Keller, UniT, Copy&Waste, Theater Rakete, Theater Quadrat, Vitus-Theater.Seit 2010 gemeinsam mit Martin Dueller Kopf des Theater- und PerformanceKollektivs theater a.c.m.e,- Seit 2014 im leitenden Team des KulturzentrumKulturhof:keller in Villach. Derzeit (in enger Zusammenarbeit mit Stefan Ebner) mitdem TURBOtheater im Jugendtheaterbereich tatig.Schreibt außerdem gerade gemeinsam mit Lisa Maria Wagner an seinem erstenKinderbuch (Sonder- erwä hnung beim Steirischen Kinder- und Jugendliteraturpreis2016) und hat 2017 das Dramatikerstipendium des Landes Kärnten bekommen.www.nachwuchsschauspieler.atDie Initiative „Schulfreundliches Theater“ der neuebuehnevillach, bringt Schulenins Theater und Theater in die Schulen. Zusammen entwickeln wir Theaterstückedie Lebensrealitäten der LehrerInnen und SchülerInnen direkt widerspiegelnkönnen. „Schulfreundliches Theater“ neuebuehnevillach – eine Partnerschaft mitSchulen und dem Landesschulratspräsidenten von Kärnten.Die Förderung des Kreativen betrifft alle Schulen. Der Wunsch nach individuellenAusdrucksmöglichkeiten abseits des Regelunterrichts wird zunehmend stärker. DieMöglichkeit des Theaterspiels, mittels theaterpädagogischer Herangehensweise wirdan Schulen als starke Aufwertung ihres Gesamtangebots verstanden. Schülerinnenund Schüler die sich daran beteiligen, können ihre eigenen Schreibfähigkeiten,Ausdrucksmöglichkeiten, Artikulations- und Präsentationsfähigkeiten verbessern,sowie ihr Selbstbewusstsein und Auftreten stärken. Unsicherheiten können durchdas Spielen vor Publikum ebenfalls vermindert oder gelöst werden.Die neuebuehnevillach schafft mit ihrer Initiative “Schulfreundliches Theater“ einedirekte Verbindung zwischen Schulen und einem professionell geführtenKulturbetrieb. Sämtliche Schulen Kärntens (Ober- und Unterstufe) haben dieMöglichkeit, Partner zu werden und damit dauerhaften Zugriff auf das Know-howeines ganzjährig aktiven Theaters zu haben. Die neuebuehnevillach gründet, leitetoder unterstützt Theaterspiel beziehungsweise Theatergruppen an Schulen und hilftdabei, dass diese qualitativ hochwertig und unabhängig geführt werden können.Partnerschulen erhalten zusätzlich das Angebot professionelle Theaterproduktionenbuchen zu können, die direkt an der Schule aufgeführt werden. Für die Schulen istdie Kooperation unverbindlich und unentgeltlich.