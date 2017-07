Villach : Villacher Alpen Arena |

VILLACH. Die letzen beiden Finaltermine in der "best of five"-Serie zwichen dem ASKÖ Villach und dem VAS Villach stehen noch aus, doch an diesem Wochenende wird die Entscheidung fallen.



Am Freitag, 28. Juli und am Samstag, 29. Juli, jeweils um 19.30 Uhr treten die Mannschaften noch einmal gegeneinander an. Spannung ist garantiert!



Die Spiele finden in der Villacher Alpen Arena statt.



Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer.