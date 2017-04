Die Banff-Tour ist zurück

VILLACH. Das Banff Mountain Film Festival ist das renommierteste Outdoorfilm-Festival der Welt. Alljährlich im November wird es zum Treffpunkt für die bekanntestenAbenteurer, Outdoor-Filmemacher und -Fotografen aus aller Welt und locktzahlreiche Besucher in das kleine Städtchen Banff mitten in den kanadischenRocky Mountains.Bereits zum 41. Mal gehen die bei den „Outdoor-Oscars" im kanadischen Banff prämierten Filme auf Weltreise und zaubern spannende Abenteuergeschichten auf die große Leinwand. Wie gewohnt punktet die Banff Tour dabei mit Abwechslungsreichtum, Nervenkitzel und bildgewaltigen Impressionen, die in jedem von uns das Fernweh wecken.

Das rund zweistündige Programm 2017 zeigt acht inspirierende Dokumentationen rund um die Themen Outdoor, Natur & Abenteuer. Der Zuschauer wird zum Mountainbiken in die karge Wüste Nevadas entführt, es wird für schwitzige Hände beim Klettern im polynesischen Dschungel gesorgt und mitgezittert, wenn unsere Protagonisten im Iran die Felle auf ihreTourenski ziehen. Zwei besondere Highlights sind dieses Jahr "DOING IT SCARED", ein Kletterportrait über Paul Pritchard, der trotz oder besser gesagt mit halbseitiger Lähmung eine Felsnadel an der tasmanischen Küste erklimmt. Welche Wellen es schlägt, wenn vier Vollzeit-Mütter spontan beschließen, an einem Ruderrennen über den Atlantik teilzunehmen, zeigt die kurzweilige Ruder-Doku "FOUR MOMS IN A BOAT".Am Samstag, 29. April, 20.15 Uhr macht das Banff Mountain Film Festival World Tour Halt in Villach im Bambergsaal.Karten: EUR 16,- VVK und Abendkasse EUR 14,-Tickets, Trailer und alle Infos auf: www.banff-tour.at.