Die fünfte Jahreszeit in Villach beginnt

VILLACH. Die Proben für die Villacher Faschingssitzungen sind bereits im vollem Gange um Ihnen auch heuer wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm, mit viel altbewährtem und einigem Neuen, präsentieren zu können.Der Startschuss für die Premierensitzung fälltim Congress Center.Diesmal neu: die Familiensitzung für unsere Angehörigen, Freunde und MedienvertreterInnen als „interne Vor-Premiere“ wird erstmals nach der Premiere stattfinden.

In diesem Sinne: Lei, Lei und gute Unterhaltung!Karten erhalten Sie per Mail an info@villacher-fasching.at oder auf dem Postweg an Villacher Faschingsgilde, Reitschulgasse 9, 9500 VillachNähere Informationen auf www.villacher-fasching.at.