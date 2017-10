Die Lange Nacht der Museen beginnt

ÖSTERREICH., findet bereits zum 18. Mal die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich statt.Museen und Galerien öffnen ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmer von 18 bis 1 Uhr Früh. Neben abwechslungsreichen Ausstellungen werden viele spannende Events und Sonderveranstaltungen geboten. Besucher können aus dem reichen Angebot ihre persönlichen Highlights wählen und alle teilnehmenden Häuser und Veranstaltungen mit nur einem Ticket besuchen.

Ein Highlight im Rahmen der Langen Nacht der Museen

Neben kleinen, kuriosen und großen, renommierten Kulturinstitutionen nehmen heuer wieder viele neue Locations teil, die darauf warten, von den „Lange Nacht“-Besuchern entdeckt zu werden.Tickets erhalten Besucher bei allen teilnehmenden Häusern im Vorverkauf sowie am Tag der Veranstaltung am „Treffpunkt Museum“, der in jeder Landeshauptstadt eingerichtet wird.Die Tickets kosten regulär € 15,– und ermäßigt € 12,– (für Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder). Regionale Tickets kosten € 6,– und berechtigen zum Besuch der regionalen Museen. Freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre.Die bekannte Kulturjournalistin Ilse Gerhardt widmet sich literarisch Menschenschicksalen nach dem Zweiten Weltkrieg und liest am Samstag, um 20 Uhr im k & k Zentrum in St. Johann im Rosental aus ihren Werken "Mischling" (Roman, 2013), „Aus Trümmern zusammengewürfelt“ (herausgegeben gemeinsam mit Edith Darnhofer-Demár, Kurzprosa) und aus „Staatenlos" (Roman, 2017). Musikalisch begleitet die Lesung der Musiker Georg Errenst am Akkordeon.