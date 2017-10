Die lustige Koalition tagt wieder

VILLACH. Am 15. Oktober wählen die ÖsterreicherInnen ihren neuen Nationalrat. In Kärnten freut man sich schon zwei Tage davor über die frohe Botschaft: Die Koalition hält. Und sie startet bereits in ihre vierte Saison. Die große Koalition der kleinen Kunst: Die “Kabarett Koalition”.Seit 2014 bewährt und beliebt, laden die Gebrüder Moped als Generalsatiriker namhafte KleinkunstkollegInnen in den so sympathischen Kulturhofkeller. Also genau dorthin, wo das Lachen zuhause ist: nach Villach in den Kulturhofkeller, Lederergasse 15.

Zum Saisonauftakt agastieren Erika Ratcliffe und Vitus Wieser. Durch den Abend führen einmal mehr die Gebrüder Moped.Erika Ratcliffe, die Gewinnerin des diesjährigen Grazer Kleinkunstvogels, besticht als einzigartige Bühnenerscheinung, die durch Haltung, Selbstironie, Mut und Originalität aufhorchen lässt.Vitus Wieser gelingt in seinem aktuellen Programm “Gangster”, so die Wiener Stadtzeitung Falter, “Spiel, Satz und Sieg. Eine mit den kleinen und großen Wesentlichkeiten des Lebens gewitzt gespickte Geschichte. Originell, fesselnd, nachhaltig berührend.”Die Gebrüder Moped sind Teil des TV-Straßenfegers “Bist du deppert!” und Autoren für “Willkommen Österreich”. Mit ihrem neuen Kabarett-Programm „Keine Angst“ bereisen die beiden derzeit die gesamte Republik.Tickets: www.kabarettkoalition.at oder 0699/15088177