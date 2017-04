Die Singphoniker kommen nach Villach

Villach : Parkhotel |

VILLACH. Am Donnerstag, 4. Mai, 19.30 Uhr im Bambergsaal des Parkhotel mit einem Wiener Gipfeltreffen von Schubert und Kreisler.



Hier die romantisch verklärte Sehnsucht Schuberts, dort die beißende Ironie des Kabarettisten Georg Kreisler? Die Singphoniker „können“ und beherrschen diesen Spagat beherrschen virtuos!



In ihrer Hommage an die beiden großen Wiener Liedermacher entdecken sie auch so manche Gemeinsamkeiten, nicht nur, was das sprichwörtliche Verhältnis der Wiener zum Tod angeht. Beide Komponisten hat die Stadt Wien zutiefst geprägt. Sie war Nährboden für die erstaunlichsten Kunstgebilde, gab Raum für das Unerwartete, förderte die Lust am Hintergründigen, Phantastischen und Provokanten.



Lassen Sie sich überraschen!



Karten: 04242/27341, in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.at und an der Abendkasse