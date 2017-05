Die Weisheit des Dalai Lama: Glück und innerer Frieden

VILLACH. Der Rotary Villach Park organisiert am Mittwoch, 17 Mai, 19 Uhr einen kostenlosen Vortrag des Tibetzentrums zum Thema "Der Wissenschatz Tibets" im Parkhotel.Echtes Glück für uns selbst zu erlangen, den inneren Frieden finden und leben, dabei gleichzeitig anderen helfen, dass sie auch Glück erlangen - das ist die Essenz unseres Lebens. Doch die heutige Zeit, der Druck, der auf uns lastet, und die Erwartungen, die wir selbst und andere an uns stellen, machen Glück, Mitgefühl und inneren Frieden scheinbar unerreichbar.



Was ist das Geheimnis des inneren Friedens? Wie können wir in unserer hektischen Welt Ärger, Neid und Eifersucht loswerden? Der erfahrene Meditationsmeister und Direktor des Tibetzentrums Instituts Lama Gesche Tenzin gibt in diesem Vortrag Einblicke in das tibetische Wissen und Bewusstsein. Der tibetische Arzt Amchi Wangdue spricht über das ganzheitliche System der tibetischen Medizin.Das Tibetzentrum in Hüttenberg wurde aufgrund der Freundschaft zwischen dem Dalai Lama und dem Kärntner Abenteurer Heinrich Harrer ins Leben gerufen. Der Dalai Lama hält seine Hand über diesen Ort der buddhistischen Philosophie und des Mitgefühls, der allen Menschen, aller Konfessionen offen steht.Erfahren Sie, welche Parallelen es zwischen Rotary und der Tibetischen Weisheit gibt.„Das Herz muss immer mitfühlend sein“, sagt der Dalai Lama. Gerade hier eröffnen sich Parallelen zu Rotary.Zur Philosophie des Serviceclubs gehört die vier Fragenprobe mit deren Hilfe jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat geprüft werden kann:Ist es wahr?Ist es fair für alle Beteiligten?Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?Auch im Sinne der buddhistischen Philosophie gibt es Fragen, mit denen wir Mitgefühl, Liebe und Güte in unseren eigenen Leben überprüfen können:Hab ich aufgeschlossen oder engherzig gehandelt?Habe ich die Gesamtsituation in Betracht gezogen oder nur einzelne Punkte?Ist mein Denken kurzfristig oder langfristig?Habe ich auch in dieser Situation ein aufrichtiges Mitgefühl für alle, oder gilt es nur meinen engsten Vertrauten?Der Weg des Dalai Lama birgt viele Wissenschätze, die gerade in unserer hektischen Welt Wegweiser zu Glück und inneren Frieden sein können. Viele dieser Werte sieht und lebt auch der Serviceclub Rotary Villach Park mit vielen Projekten und Hilfsaktionen in der Region aber auch weltweit. Wir sind überzeugt, Mitgefühl, Liebe und Güte sind für alle Menschen wichtig und der Weg zum eigenen Glück.Nähere Informationen unter 0676/9205106.Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden werden gerne gesehen und kommen sozialen Projekten zugute.Rotary ist ein globales Netzwerk aus engagierten Menschen, die sich einsetzen, um die drängenden humanitären Probleme der Welt von heute zu lösen. Die Mitglieder von Rotary schaffen positive Veränderungen in ihren Gemeinwesen und auf der ganzen Welt. Ihre Aktivitäten reichen von der Hilfe für Familien in der Region bis zu Einsätzen zur Ausrottung der Kinderlähmung. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Rotary.