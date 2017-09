Digitalisierung als Motor für den Tourismus

ST. MAGDALEN. Österreich ist ein Tourismusland und steht vor der Herausforderung die digitale Transformation innerhalb der Branche zu meistern. Aus diesem Grund lädt die FH Kärntenzum "Forum eTourismus", welches sich bereits zum 6. Mal dem Thema "Zeitgemäßer Vertrieb und Social Media Tourismus" widmet, auf den Campus Villach, Europastraße 4.Es erwarten Sie interessante Vorträge z.B. zum Thema "Smartes Online & Kooperationsmarketing - echte Potenziale auf neuen Wegen" und "360 Grad Videos und Virtual Reality im Tourismus" uvm.



Vorbereitung auf die Zukunft

Digitale Technik zum Türöffner individueller Kommunikation

In der anschließenden Podiumsdiskussion können bei Fingerfood und Getränken weitere Fragen diskutiert werden. In den Studienzweigen „Hotel Management“ und „Digital Business Management“ an der FH Kärnten werden Studierende bereits auf den digitalen Wandel vorbereitet. Im Rahmen von Projekten sowie Seminar- und Bachelorarbeiten haben diese die Möglichkeit, in engem Kontakt mit Tourismusbetrieben praxisorientierte Vertriebs- und Marketingkonzepte für die Branche zu erarbeiten. Zudem sind zukünftig verstärkt auch Forschungs- und Weiterbildungsangebote im Themenfeld „Digitalisierung und Tourismus“ geplant.Wie sehen der digitale Vertrieb und Investitionen in Online Marketing aus? Wie unterstützt künstliche Intelligenz Online-Suchende bei der Urlaubsbuchung? Oder wie können Roboter zukünftig als Concierge oder im Zimmerservice eingesetzt werden, ohne dass der zwischenmenschliche Aspekt verloren geht? Fragestellungen, auf die es bereits interessante Antworten in der Forscherlandschaft gibt. Spannend wird es auch zum Thema Liveerkundungen mittels einer Drohne, mit der das Urlaubsabenteuer durch das Tragen einer Virtual Reality (VR)-Brille und einer an der Drohne befestigten 360°-Kamera erlebbar gemacht wird. Vorgestellt wird diese revolutionäre Erfindung auch im Rahmen des „Forum eTourismus“ am 4. Oktober von Wolfgang Mair (Österreich Werbung). „Sein Vortrag ‚360° Videos und Virtual Reality im Tourismus‘ wird auf Potenziale innerhalb der Tourismuslandschaft aufmerksam machen und mit VR-Brillen vor Ort können Veranstaltungsbesucher einen eigenen virtuellen Rundgang machen. Ein Beispiel, das zeigen wird, wie die digitale Welt in die Angebots- und Kommunikationsstrategien im Tourismus einfließt“, macht Stefan Nungesser, Professur für Hotelmanagement an der FH Kärnten und Mitorganisator des „Forum eTourismus“ neugierig auf neue Wege im Tourismusmarketing.Das jährlich am Campus Villach stattfindende Forum dient dazu, Touristikern und Hoteliers neue Impulse für einen modernen integrierten Webauftritt zu geben und bietet inspirierende Vorträge aus der Praxis für die Praxis an.Infos: www.fh-kaernten.at/etourismus