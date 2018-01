Drei Haselnüsse für Frau Mustermann

VILLACH. Machen Sie Ihrem/r Liebsten zum Valentinstag doch einmal ein ganz besonderes Geschenk und besuchen Siedas Kabarett "Zisch Zibumm Nebel - 3 Haselnüsse für Frau Mustermann" von und mit Karen Kuttner Jandl im Secret Garden an der Draulände 6.In ihrem aktuellen Programm "Zisch-Zibumm-Nebel" sinniert die 47 Jährige über den perfekten Wunsch. Denn nicht immer ist gut gemeint, auch gut durchdacht und gut sein wollen wir doch alle, oder?

"Wos? I und blad?" Frau Mustermann ist eh schon gereizt. Der tägliche Wahnsinn bei der Parkplatzsuche. Sie schnappt nach Luft und schreit dem hupenden Autofahrer hinter ihr zu: "Waßt wos, Depperter? Spü an Schaß und verzupf di!"Zisch-Zibumm-NebelDer Hupende samt Vehikel löst sich in einer grauen Dampfsuppen-Flatulenz-Wolke auf. Frau Mustermann rümpft die Nase und reibt sich ihre Augen.In ihrer Hand fehlt eine der drei Haselnüsse, die ihr eine alte Bissgurn kurz zuvor schenkte, nachdem sie dieser zähneknirschend den allerletzten Parkplatz der Stadt überlassen hatte.Sollte es möglich sein? Gibt es sie wirklich? Die Magic Moments, die Wunder, oder gar Märchen?Eines ist auf jeden Fall klar: nach ihrem zweiten Wunsch, wird Frau Mustermann unter anderem vom österreichischen Bundespräsidenten, dem Tod, einer Feministin und einem Panzeraufgebot verfolgt. Alle wollen ihr an die Gurgel.Der Kabarett Newcomerin Karen Kuttner Jandl, wurde 2017 in Wien der Kunst- und Kabarett-Preis (KuKP) "Venus von Willendorf trifft Venus von Kostjonki in Wyoming zum Fischen" für ihr Bühnen Debüt "Die Eroberung der Welt" verliehen. Thematisch schöpft die ewig Suchende aus dem Übervollen. So sammelte sie Lebenserfahrung als gestrandete bildende Künstlerin, drei Tages-Burnout-Postlerin, Altausseer-Bierzelthennen-Kellnerin, Dorfpomeranzen-Journalistin, Autorin eines top-mega-erfolglosen Politik-Kindermärchenbuches für Erwachsene, UND last but not least, als Mutter, von jenen Kindern, vor denen euch eure Eltern gewarnt haben.2018 qualifizierte sich "Frau Mustermann" mit ihrem Solo-Programm "ZISCH ZIBUMM NEBEL" für den 32. Grazer Kleinkunstwettbewerb, dem "Kleinkunstvogel" und wird dort am 22. März ihr Bestes geben, um der Narrenstadt Villach gerecht zu werden.Platzreservierungen unter 0664/3611907