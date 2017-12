Dreikönigsmarkt eröffnet das neue Jahr

Villach : Altstadt Villach |

VILLACH. Für den Dreikönigsmarkt in der Villacher Altstadt sagen sich auch heuer wieder rund 200 Aussteller und Feilbieter aus ganz Österreich an.



Der beliebte Markt findet jährlich am ersten Montag nach dem 6. Jänner - sprich heuer am Montag, 8. Jänner von 8 bis 18 Uhr auf dem Marktgelände - von der Stadtbrücke bis zur Eisenbahnbrücke, in der Ringmauergasse bis zur Drauparkstraße, auf dem gesamten Burgplatz, in der Widmanngasse bis zum Kaiser-Josef-Platz - statt.



Als erste Veranstaltung im Jahr hat der Villacher Dreikönigsmarkt für die Fieranten eine große Symbolkraft. Es gilt die Regel: "Bringt der Dreikönigsmarkt gute Geschäfte, verlaufen auch die übrigen Jahresmärkte sehr einträglich."



Eintritt frei!



Weitere Informationen: www.villach.at