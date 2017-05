Eclectic Music Lab feat. Marino Formenti

VILLACH. Treffen Sie sich am Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr mit Marino Formenti und anderen MusikerInnen von CS underground in der Villacher Brauerei, Brauhausgasse 6, um in einem Eclectic Music Lab alleine und gemeinsam Musik zu machen.Marino Formenti - ein Pianist, der Musik auch außerhalb des klassischen Konzertraumes spielt und lebt. Vor allem seine Suche nach immer wieder neuen Begegnungen mit möglichst unterschiedlichen Musikformen, seine Offenheit sowie Spielfreude lassen eine musikalische Darbietung mit Marino Formenti zu einem besonderen Ereignis werden.

Die Teilnahme am Eclectic Music Lab ist für alle interessierten Musizierenden kostenlos.Anmeldungen an t.perisutti@carinthischersommer.atMehr Infos auf facebook/CSUnderground oder /www.carinthischersommer.atWeitere Termine: 14.05., 15.5., 16.5., 17.5., 3.6., 4.6., 5.6., 8.6., 9.6., 10.6., 11.6., jeweils 10 Uhr