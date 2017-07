Ein Konzert für den guten Zweck

Villach : Eisdiele Luis |

VILLACH. Am Dienstag, 25. Juli wird um 18 Uhr in die Eisdiele Cafe Luis in der Italienerstraße 13 zu einem Benefizkonzert zugunsten der Aktion "Cafe der Nächstenliebe" in Kärnten geladen.



Es erwartet Sie tolle Stimmung mit Musik von Angelika Doss & Leo Aberer sowie von Nora Lisa.