"Ein Maskenball" spielt in Villach

VILLACH. Die Oper von Giuseppe Verdi wirdin italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln von der Compagniea dÒpera Italiana di Milano im Congress Center aufgeführt.Es geht in den seltensten Fällen gut, wenn man sich in die Ehefrau eines anderen Mannes verliebt. Wenn dieser Mann auch noch der treueste Freund ist und als einer der wenigen Menschen im eigenen Umfeld Loyalität zeigt, ist die Tragödie vorprogrammiert.

Liebe, Freundschaft, Rache und ein Maskenball: Giuseppe Verdi hat mit der 1859 uraufgeführten Oper "Un ballo in maschera" einen packenden Krimi komponiert, der ausnahmsweise auf einer wahren Begebenheit basiert. 1792 ermordeten schwedische Adelige ihren König Gustav III. auf einem Maskenball. Eugène Scribe verarbeitete dieses Ereignis zu einem dramatischen Bühnenwerk. Verdi war fasziniert und übernahm den Stoff, weil mit der heimlichen Liebe und dem Umschlagen von Freundschaft in Feindschaft mehrere seiner zentralen Themen in dem Stück behandelt wurden. Die Szenerie eines Maskenballs bot dem Komponisten zudem die Möglichkeit, gesellschaftlichen Schein und private Sehnsüchte aufeinanderprallen zu lassen.Im Mittelpunkt der Handlung stehen Graf Riccardo, sein Freund Renato und dessen Gemahlin Amelia. Menschen, die ihr ganzes Leben hinter einer Maske verbringen: Riccardo will Spaß und er will Amelia, die Frau von Renato. Amelia will einen kleinen Aufruhr außerhalb der Ehe und Renato wil vor allem Rache. Zu dieser Dreiecksgeschichte kommen zwei, die die Sehnsüchte der Protagonisten schüren: Oscar und Ulrica, die prophezeien, dass Riccardo durch die Hand Renatos sterben wird. Von erfreifender Musik begleitet, ringen Verdis impulsive Protagonisten mit Leben, Liebe, Betrug und Tod.Preis: EUR 23,-Karten: 04242/27341, in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com und an der Abendkasse erhältlich.