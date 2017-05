"Ein Schiff voller Narren" kommt

Villach : Kulturhofkeller |

VILLACH. Die "Theaterwerkstatt Villach", eine Amatheurtheatergruppe mit In- und Ausländern, lädt am Mittwoch, 17. Mai, 19.30 Uhr zur Aufführung von "Ein Schiff voller Narren" in den Kulturhofkeller, Lederergasse 15 ein.



Beschreibung:

Menschen aus sieben verschiedenen Ländern spielen Menschen, die zufällig auf einem Schiff zusammentreffen. Jeder und jede hat gewisse Eigenheiten. Die Kommunikation ist nicht immer einfach, Barrieren gibt es im sprachlichen, kulturellen, aber auch im emotionalen Bereich. Manche können überwunden werden, andere verhärten sich. Manche Menschen verändern sich, andere bleiben in ihrer Narrheit gefangen.

Das Stück serviert Blitzlichter aus unterschiedlichen Schicksalen, garniert mit einer Prise Humor.



Weitere Termine sind am 18. und 19. Mai um 19.30 Uhr



Karten erhalten Sie unter der Nummer 0676/9548440 zum Preis von EUR 10,-/EUR 5,-.