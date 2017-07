Einzigartiges Fest der Vielfalt

VILLACH. Jeden ersten Samstag im August und die Woche davor geht’s in Villach hoch her: Der Villacher Kirchtag, Österreichs größtes Brauchtumsfest, der Villacher Kirchtag, findet heuer zum 74. Mal statt.Das Ambiente der Villacher Altstadt, das hochwertige Volkskulturprogramm und die besondere Gastlichkeit lassen den Villacher Kirchtag vom Sonntag, 30. Juli bis 6. August zu einem unvergleichlichen Erlebnis werden.

Der Villacher Kirchtag, wohl eine der einzigartigsten Veranstaltungen in Österreich, ist mehr als ein Fest. Es zieht alljährlich mehr als 450.000 Besucher, darunter nicht nur VillacherInnen sondern auch Gäste aus ganz Mitteleuropa in die festlich geschmückte Altstadt. Sie alle freuen sich ein Fest des Friedens und des Miteinanders, des Zeitgeistes und der Tradition, verbunden mit einer Weltoffenheit, die anderswo kaum in dieser geselligen Atmosphäre erlebbar ist zu feiern.Eine Stadt wird zum Festgelände und bei mehr als 100 Einzelveranstaltungen wird echtes heimisches und europäisches Brauchtum gezeigt. Dazu servieren die Wirte feinste Kirchtagsschmankerln, ergänzt durch kulinarische Schwerpunkte aus den Bundesländern und man kann auf fünf Bühnen die besten Volksmusikgruppen Österreichs hören,Auf der zwei Kilometer langen Vergnügungs- und Unterhaltungsmeile kommen auch die Jungen und Junggebliebenen nicht zu kurz. Hier werden jährlich wechselnde Attraktionen Nervenkitzel und Unterhaltung geboten.Brauchtum hin, Brauchtum her, ein Fest wie der Kirchtag braucht auch Partystimmung. Hippe Bars und Partybands sorgen für ein unvergleichliches Ambiente und dafür, dass das Stimmungsbarometer zum Überkochen gebracht wird.Am Höhepunkt der Brauchtumswoche, findet der große, bunte Trachtenfestzug mit mehr als 3.500 Teilnehmern und Musikkapellen aus dem gesamten Alpe Adria Raum und Europa statt.Das Ambiente der Villacher Altstadt, fröhliches Treiben, hochwertiges Volkskulturprogramm, Partystimmung und die besondere Villacher Gastlichkeit lassen den Villacher Kirchtag für jeden Besucher zu einem unvergleichlichen Erlebnis werden.Eintrittspreis: Eintritt während der Brauchtumswoche frei. Am Samstag, 5.8.: Vorverkauf EUR 8,-, Tageskasse: EUR 11,-Online-Tickets: www.villacherkirchtag.atInfos: 04242/205-6600