Eva Maria Marold - Von mir möchte ich singen

Villach : Bambergsaal - Parkhotel |

VILLACH. Ob als Nestroy-nominiertes Donauweibchen, durchgeknallte Justizministerin oder ödipale Supermami – „die Marold“ ist immer noch für schräge Überraschungen gut.



Am Dienstag, 24. Oktober um 19.30 Uhr sieht man Sie mal „old school“ im Bambergsaal, Moritschstraße 2. Gemeinsam mit Werner Schneyder und Komponisten aus drei Generationen changiert das Multitalent zwischen Musicaltussi, Operndiva und ernsthafter Diseuse.



Über Eva Maria Marold braucht man nicht sehr viel zu erzählen, denn sie hat sich mittlerweile einen wirklich hohen Bekanntheitsgrad erarbeitet. Das burgenländische Allround-Talent kann auf eine klassische Gesangsausbildung verweisen und ist außerdem gelernte Schauspielerin. Sie selbst bezeichnet sich übrigens als Komödiantin, war in zahlreichen Musicals erfolgreich und hat im Bereich Kabarett zwei durchaus erfolgreiche Solo-Programme geschrieben. Aber auch im Theater und im TV war und ist sie sehr intensiv unterwegs. Jetzt zieht sie eine Art Zwischenbilanz ihres Lebens. In ausführlichen Gesprächen mit dem Kabarettisten Werner Schneyder hat sie ihre Vorstellungen präzisiert und gemeinsam haben sie daraus Texte erarbeitet. Die Themen sind vielfältig und Marold gibt damit dem Publikum sehr viel aus ihrem Leben preis.



Karten: 04242/27341, in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich.



Eintrittspreis: ab EUR 19,-



Weitere Informationen: www.villach.at