Fantastische Reise mit "A Beltane Night"

Villach : Kunst Raum Villach

VILLACH. Knisterndes Feuer. Flötenklänge. 16 Gefährten begaben sich auf ein Abenteuer, eine Queste: Einen Fantasy-Kurzfilm zu drehen. Einen Film, der das Wesen der Fantasy in einer neuen, altbekannten Geschichte umsetzt.



Das Ergebnis ihrer fantastischen Reise (Storyboards, Kostüme, Requisiten, uvm.) präsentieren Sophie Hahlweg und Victoria Prägant, Schülerinnen des 5ten Jahrgangs der HLA für Kunst und Gestaltung des CHS Villachs, in ihrer Ausstellung zu ihrer Diplomarbeit, die bis einschließlich 14. Februar im Kunst Raum Villach am Hauptplatz 10 zu bestaunen ist.



Bei der Vernissage, am Freitag, 2. Februar um 19 Uhr, wird der Kurzfilm "A Beltane Night" zum ersten Mal vor Publikum gezeigt.



Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr., Sa. von 11-17 Uhr