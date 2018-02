Faszination "Körper" als Kunstgegenstand

Villach : Kunst Raum Villach |

VILLACH. Der menschliche Körper. Ein Thema, welches in seiner Vielfältigkeit schon seit Jahrhunderten fasziniert. Was das Thema so interessant macht, ist die Hinterfragung dieses als selbstverständlich erachteten Organismus.



Zwei Aspekte des Körpers, nämlich die Entwicklung der menschlichen Hand und die Veränderung der visuellen Wahrnehmung, sind bei "Bodies" am Freitag, 16. Februar, 19 Uhr im Kunst Raum Villach, Am Hauptplatz 10, Thema der ausgestellten Werke, welche aus Malereien und Grafiken bestehen.



Die Arbeiten sind die Abschlusswerke von Marie Gotschier und Viviane Prägant - zwei Schülerinnen des CHS Villach - Abteilung Kunst und Gestaltung.



Ausstellungsdauer bis einschließlich 2. März, Do.-Sa. 11-17 Uhr.