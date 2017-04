Frauenchor Vorderberg mit "Jazzmass" in Villach

VILLACH. Der Frauenchor Vorderberg ist im Jahr 2001 entstanden und zählt inzwischen 36 aktive Sängerinnen aller Altersstufen. Bei den abendfüllenden Konzerten arbeiten die Damen mit sensiblen und kompetenten Instrumentalisten und begeistern mit anspruchsvoller, immer neuer und sehr abwechslungsreicher Literatur – vom alpenländischen Lied über Opernarien, English- und Africa-Songs bis zum geistlichen Lied.

Unter der Leitung von Julia Plozner stürzt sich der Frauenchor Vorderberg mit seinem diesjährigen Chorkonzert in eine ganz neue Musikrichtung.Die JAZZ MASS von Bob Chilcott steht im Vordergrund des Konzertes am Freitag, 5. Mai in der Stadtpfarrkirche Villach. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr, freie Platzwahl)Weitere bekannte, sowie auch eher unbekannte Melodien runden das Programm der Gailtaler Sängerinnen ab.Mit dabei ist auch ein sensationelles Jazz-Trio mit Tonc Feinig (piano), Robert Jukic (bass) und Lan Sticker (drums).Karten zum Preis von EUR 18,- sind bei allen Sängerinnen und im Villacher Kartenbüro (Freihausgasse 5) erhältlich.Der Frauenchor Vorderberg freut sich auf das Konzert und auf Ihren Besuch!Mehr Information zum "Frauenchor Vorderberg" gibt es auch auf www.frauenchor.at Sie finden uns aber auch auf www.facebook.com