VILLACH. Das neue Volksstück als versöhnende Begegnung mit dem Fremden.wirdin die neuebuehnevillach, Rathausplatz 1 zur Kärntner Erstaufführung von "Fremdenzimmer" von Peter Turrini, geladen.Herta und Gustl sind bereits in Pension. Viel haben sie vom Leben nicht mehr zu erwarten, zwischen Fernsehprogramm und Schlagersucht. Gustl hätte sich auf jeden Fall nicht gedacht, dass plötzlich das Fremde vor ihm steht, dazu noch eingeschleppt von seiner eigenen Frau. Das Fremde hat einen Namen: Samir Nablisi, und er ist ein syrischer Flüchtling, den Herta wohlwollend bei sich aufgenommen hat. Es ist ein langer Weg von den Verständnisschwierigkeiten bis über die Schwierigkeiten bis hin zum Verständnis. Letztlich will aber auch Gustl den jungen Syrer nicht mehr gehen lassen, als dieser in ein Flüchtlingsquartier kommen soll.

Regie: Manfred Lukas-LudererSchauspieler: Alois Frank, Isabella Wolf und Mohamad Kheir Al KassarSpielserie bis 3. MärzKarten erhalten Sie unter 04242/27341.Termine und weitere Informationen: www.neuebuehnevillach.at