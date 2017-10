Haley Heynderickx gibt sich die Ehre

Villach : Café Herr Vincent |

VILLACH. Nach sehr erfolgreichen, teils ausverkauften Deutschland Shows bereist Haley Heynderickx mit Ihrer Band nun auch endlich Österreich und ist am Freitag, 20. Oktober um 20 Uhr zu Gast im Café "Herr Vincent", wo sie exklusiv nicht nur Material aus ihrem kommenden Debüt-Album "I Need To Start A Garden", sondern auch einen eigens verfassten Gedichtband präsentiert.



HALEY HEYNDERICKX (USA) Die US-Amerikanische Songwriterin Haley Heynderickx ist in ihrer Heimat längst keine Unbekannte mehr. Nach großen Features bei KEXP oder NPR Tiny Desk hat sie mit ihrer Debüt-EP "Fish Eyes" auch über die Staatsgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt und gilt nun als eine der großen Hoffnungen der amerikanischen Folk- Szene.



Nähere Informationen finden Sie auf www.haley-heynderickx.com