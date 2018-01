Herwig Gradischnig´s "Ghost Trio" live

Herwig Gradischnig´s "Ghost Trio"



VILLACH. Das Kulturforum Villach freut sich, Siein den Kulturhofkeller, Lederergasse 15, auf ein einzigartiges Konzert mit Herwig Gradischnig´s "Ghost Trio" einzuladen.Der Tenorsaxophonist Herwig Gradischnig zählt zu den herausragenden Musikern der enorm umtriebigen Jazzszene Österreichs.Mit Morten Ramsboel am Bass und Klemens Marktl am Schlagzeug finden sich zwei europäische Top-Spieler in Gradischnigs neuem Ghost Trio. Ramsboel kann als der beste Bassist Dänemarks bezeichnet werden. Marktl spielt und recorded seit Jahren mit den zurzeit angesagtesten Musikern der New Yorker Jazzszene. Gradischnig, langjähriges Mitglied des renommierten Vienna Art Orchestra sowie zweimaliger Hans Koller Jazzpreis-Träger, zeichnet für die Musik des Trios verantwortlich.

Diese Band formierte sich vor exakt 10 Jahren und legte kurz danach auch gleich eine Pause ein, die eine knappe Dekade währte. Nun greift der Meistersaxophonist diese Idee wieder auf und tritt zum wiederholten Male den nicht mehr notwendigen Beweis an, dass Saxophonisten ohne harmoniebegleitetender Instrumentierung (Schlagzeug, Klavier) einfach am besten klingen.Line-up:Herwig Gradischnig, TenorsaxophonMorten Ramsboel, bassKlemens Marktl, drumsNähere Informationen unter www.kulturforumvillach.at oder unter 04242/28896.