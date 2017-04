"HOMO", ein Abend über Sexualität, kulturelle Zwänge und Rebellion

Villach : neuebuehnevillach |

VILLACH. Das Theaterprojekt "HOMO" von Katrin Ackerl Konstantin wird am Freitag, 28. April, 20 Uhr in der neuebuehnevillach uraufgeführt.



"HOMO" dient als Abkürzung für Homosexualität wird darüber hinaus aber auch als Schimpfwort benutzt und heißt eigentlich aber schlicht "Mensch".



Wir begegnen an diesem Abend zwei Menschen und ihren Biographien. Sie erzählen von sich und ihren Begehren, von ihrer Suche nach Liebe und von ihrer Homosexualität. Denn beide sind durch ihre Sexualität konfrontiert mit Unsicherheiten, gesellschaftlichen Normen, Vorwürfen und Vorurteilen. Sie müssen erstmal für sich verstehen, wie sie sich fühlen, sind gleichzeitig aber getrieben von der Angst, wie man das Coming-Out wagen kann, wie die Eltern, die Freunde wohl reagieren werden.

Sie wollen natürlich das Recht haben ein ganz normales Leben führen zu dürfen, ohne gleichzeitig verleugnen zu müssen, dass sie anders sind. Aber was heißt schon "normal"?



Spielserie bis einschlißelich 20. Mai



Karten unter 04242/27341



Weitere Spieltermine: 29.4., 02.5., 3.5., jeweils um 20 Uhr



Nähere Informationen auf www.neuebuehnevillach.at