Im traumhaftem Spätsommer haben unsere Kärntner Seen "Atempause" und kommen zur Ruh...

15.09.2018, 08:41 Uhr

Der Millstätter See, liegt zu Füßen der Millstätter Alpe,inmitten der Nockberge.Der See ist ein eiszeitlicher Gletscherund mit 12 km Länge und 1.9 km Breiteder zweitgrößte Badesee Kärntens.Touristisch intensiv genutzte Orte säumen sein Nord Ufer,mit Namhaften Orten.Bad Kleinkirchheim, Gmünd und Radenthein;von Innerkrems bis nördl. von Ebene Reichenau.Dagegen ist sein bewaldete Süd Ufer ohne größere Siedlung.Östlich mündet der Riegersbach in den See;entwässert wird der Millstättersee vom Seebachzur wildströmenden Lieser,ein beliebter Wildwasserfluss zum Paddeln.

Von Gletschern geformte runde Kuppen, Rücken und Sättel -"Nocken" säumen das Seebecken und seine vielen liebliche Täler.Der Bergrücken "Königstuhl" krönt inmitten der Nockbergedas Dreiländereck: Kärnten, Salzburg, Steiermark.Der Nationalpark "Nockberge" bietet sich zum Wandern andurch dünnbesiedelte Gebiete mit Almwirtschaftund in den Wintermonaten den Skitourismus.