In der Waschküche gibt es viel zu tun

AT

, Moritschstraße 2 , 9500 Villach AT

Business Center (ehemals Parkhotel) , Moritschstraße 2 , 9500 Villach AT

Villach : Business Center (ehemals Parkhotel) |

VILLACH. Am Donnerstag, 27. April hat das Theater Ansicht viel zu tun. Um 10 Uhr und um 16 Uhr muss im Business Center (ehemaliges Parkhotel) Wäsche sortiert, gewaschen, gefaltet und gebügelt werden.



Wäscheleinen, eine Waschrumpel, Wäscheberge, Leinentücher, Wäschekluppen usw. dienen als Spielelemente in diesem Theater für Kinder ab 2 Jahren. Sie werden entfremdet und nehmen ganz neue Funktionen ein. Es werden Möglichkeiten ausgelotet, den Dingen Leben eingehaucht und Räume geschaffen. Mit der Kraft von Klängen, Geräuschen und kleinen Melodien verwandelt sich die Waschküche in einen Ort des Spielens, Erlebens und des Lernens.



Eintrittspreis: EUR 9,- (ab 10 Personen EUR 4,50/Person)



Weitere Informationen: www.theateransicht.at