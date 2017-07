In Maria Gail wird Kirchtag gefeiert

Villach : Turmbräustüberl |

MARIA GAIL. Am Montag, 14. und Dienstag, 15. August geht es in Maria Gail heiß her, denn es wird gleich zweimal Kirchtag gefeiert!



Gestartet wird am Montag mit dem "Turmbräukirchtag" im Turmbräustüberl Maria Gail wo Sie ab 19 Uhr mit musikalischer Unterhaltung von "Kärnt´n Gluat" ausgelassen feiern können.



Am Dienstag läuten dann um 9 Uhr die Glocken, die den Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Gail und den Beginn des traditionellen "Maria Gailer Kirchtag" einläuten.



Anschließend wartet auf die BesucherInnen ein Frühschoppen mit Musik von "Die Fiedler" und um 14 Uhr gibt es das berühmte Kufenstechen mit Alttraktoren beim Turmbräustüberl.