Internationales Senior- Basketballturnier in Villach

VILLACH. Von Freitag, 28. April bis Montag, 1. Mai sind alle SpielerInnen ab 35 und Senioren über 45 inklusive Ihrer Familienmitglieder und basketballaffinen Freunde eingeladen, Teil des ersten internationalen Basketballturniers "Euro Masters Cup" in Villach zu werden.Beginn ist am Freitag um 9 Uhr mit einer Begrüßung und geselligem Zusammentreffen. Anschließend werden dei Teams registriert. Trainingszeiten gibt es an diesem Tag auf Anfrage.

In den folgenden drei Tagen wird das Turnier mit einem Spiel pro Tag für jedes Team (insgesamt 3 Spielen) stattfinden.Abseits der Spiele erwartet Sie eine Eröffnungsparty, eine VIP Bootsrundfahrt und eine Weinpräsentation, die für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Der dritte Abend wird mit einem 3-Punkte Wettbewerb und anschließender Live-Musik eines österreichischen Ensembles abgeschlossen werden. Das gesamte Event endet am letzten Abend mit den Finalspielen.Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 400,- pro Team, bei früherer Anmeldung bis zur offiziellen Anmeldefrist EUR 375,-. Die TTurniere werden in den Kategorien Männer über 35, 45 und 55 Jahre sowie Frauen über 35 udn 45 stattfinden. Es müssen mind. 8 Spieler pro Team gemeldet werden, bis zu zwei Spieler können dabei bis zu zwei Jahre jünger oder älter als die jeweilige Alterskategorie sein.Zusätzlich können auch Teams als "Freundschafts-Turnier-Mannschaften" teilnehmen, die zwar keine Mannschaft in einer einzigen Alterskategorie bilden können, deren Durchsnittsalter aber innerhalb der jeweiligen Kategorie liegt. Sie spielen dann außer Konkurrenz, d.h. Sie können das Turnier nicht gewinnen.Unterkünfte können Sie direkt beim Tourismusverband Villach buchen.Wenn Sie und Ihre Teamkollegen am Euro Masters Cup teilnehmen, haben Sie außer dem Willkommenspaket auch Zutritt zur Eröffnungsparty und dem Live-Musik-Event. Die Bootstour und die Weinpräsentation können für EUR 35 pro Person bzw. EUR 100,- für Gruppen von drei Personen gebucht werden.Christian Kern, der Präsident von FIMBA Österreich, wird als Ehrengast mit den österreichischen FIMBA-Teams an dem Turnier teilnehmen. Ebenso wird vom lokalen Basketballverein ABC Villach Eagles ein Team von älteren Spielern, die einfach nur das Spiel lieben, gestellt.Infos & Anmeldung: www.euromasterscup.wordpress.com.