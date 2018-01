"Irland", grünes Juwel im Atlantik

Villach : Warmbaderhof |

VILLACH. Am Donnerstag, 25. Jänner und am Freitag, 26. Jänner, jeweils um 20 Uhr nimmt Kurt Doujak, der "Kolumbus aus Kärnten", Sie wieder mit auf Weltreise.



Erleben Sie im Warmbaderhof eine faszinierende Reise in ein Land, das dem Zivilisationsmüden alles an Freiheit bietet, was man sich nur denken kann. Grandiose Natur, heroisch einsam, unberührt, wo der Mythos der keltischen Kultur fortlebt, verschmolzen mit der Melancholie der Landschaft.



Mächtige Klippen, kleine Inseln, verspielte Traumschlösser, urige Pubs, bodenständige, stolze Menschen, warmes Ambiente uvm. sehen Sie in einer tollen Multiviosionsshow umrahmt von zauberhaften irischen Klängen.



Karten erhalten Sie ausschließlich an der Abendkasse!



Nähere Informationen auf www.world4fun.com