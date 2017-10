Jazz-Klänge erobern den Kulturhofkeller

VILLACH.mit dem Luc Ex Assemblée und Hamid Drake in der Lederergasse 15.Assemblée ist eines der jüngsten Bandprojekte von Luc Ex. Es entspricht seinem Traum eines „Jazzquartettes“, das da aber gleichzeitig traditionellen Vorstellungen zuwider läuft, seine spezielle Handschrift trägt. So enthält die Musik zwar typische Jazz-Elemente wie klare melodische Linien oder Rhythmen, gibt es immer wieder Fenster für Soli, doch spielen die eigenen speziellen Backgrounds der Musiker eine zumindest ebenso große Rolle.

Auf Luc Ex´Kompositionen für das Quartett darf man sich also ebenso freuen, wie auf das singuläre Line-up: Da wäre zum einen Ab Baars, dessen Sound und Stil unverkennbar ist, des weiteren auch Ingrid Laubrock, die eine ganz eigenständige und unverwechselbare Stimme entwickelt hat. Hamid Drake wiederum zählt sicherlich zu Amerikas meist gefragten Schlagzeuger, der über die Jahre mit allen Größen des Jazz zusammen gespielt hat. Eine illustre Versammlung also, die im Oktober erstmals in Villach zu Gast ist.Eintrittspreis: EUR 22,-/19,-Weitere Informationen: www.kulturforumvillach.at