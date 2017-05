"Kabarett Koalition" feiert Jubiläum

VILLACH. Bereits zum fünfzehnten Mal bittet das Kabarett-Duo Gebrüder Moped zur unterhaltsamsten Koalition des Landes und lädt am Samstag, 13. Mai um 19 Uhr inden Villacher Kulturhofkeller. Dieses Mal mit Lisa Eckhart und Peter Klien.Die junge Steirerin Lisa Eckhart kroch aus der verbrannten Erde der deutschen Poetry Slam Szene, um sich in der Kabarettszene Österreichs mehr Raum zu verschaffen. Mit Performance und Texten so gnadenlos wie der Katholizismus und so wortgewandt wie eine Nationalratssitzung. Gebt ihr Stift, Papier und Bühne und niemand wird verletzt. Bekannt aus der ORF-Sendung “Was gibt es Neues?” und Preisträgerin des Österreichischen Kabarettpreises 2016.

Peter Klien begeisterte in den letzten Monaten hunderttausende ZuseherInnen mit seinen herausragend witzigen Reportagen für “Willkommen Österreich”, die Late Night Show von Stermann und Grissemann. Außerdem tritt Peter Klien als Außenreporter und Auslandskorrespondent für die durchgehend ausverkaufte Tagespresse Show im Wiener Rabenhof in Erscheinung. Höchste Zeit, dass der Publikumsliebling die Villacher Bühne betritt.Durch den Abend führen die Gebrüder Moped. Sie sind Teil des TV-Straßenfegers “Bist du deppert!” und Autoren für “Willkommen Österreich” und andere Formate. Mit ihrem neuen Kabarett-Programm „Keine Angst“ bereisen die beiden derzeit die Republik.Eintrittspreis: EUR 16,-; EUR 9,- für SchülerInnen, StudentInnen, Arbeitslose, Zivildiener; EUR 8,- für InhaberInnen der „JugendLebtStadt Jugendcard“ und der „FH-StudentInnenCard“Weitere Informationen & Tickets: www.kabarettkoalition.at