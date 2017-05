Kärntenpremiere eines großartigen Chores

Villach : Evangelische Kirche im Stadtpark |

VILLACH. Am Freitag, 19. Mai tritt der Hugo-Wolf-Kammerchor aus Marburg/Maribor zum ersten Mal in Kärnten auf und lädt um 20 Uhr ein Konzert für Chor- und Orgelmusik in die evangelische Kirche im Stadtpark, Wilhelm-Hohenheim-Straße 3.



Der H.-Wolf-Chor wurde 2010 zum 150. Geburtstag des bekannten Liederfürsten Hugo Wolf gegründet und begeisterte mit senen Auftritten in ganz Europa. Goldmedaillen-Preise bei Wettbewerben in Europa zeugen von seiner hervorragenden Qualität. In Villach werden Werke von J.-S. Bach, Hugo Wolf und vielen bedeutenden Komponisten erklingen. Besonders aber werden auf der wunderschönen Orgel zwischendurch beachtliche Kompositionen zu Gehör gebracht. Die Pfarre der Kirche am Stadtpark freut es sehr, daß es im Reformations-Jubiläumsjahr gelungen ist, diesen Chor erstmals mit Hilfe von Dr. Burchhart in Villach engagieren zu können und damit in Verbindung beider Draustädte einen Beitrag zum gutnachbarschaftlichen Kultur-Austausch leisten zu können.



Eintritt; freiwillige Spenden



Nähere Informationen unter 0664/9163853.