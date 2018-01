Kärntner Migrationsgespräche laden zur Diskussion

Reinhard Heinisch

VILLACH. Im Rahmen der Kärntner Migrationsgespräche 2018 findetein Vortrag zum Thema "Von den Rändern in die Mitte der Politik - der Neue Rechtspopulismus im Vergleich" von Reinhard Heinisch im Bambergsaal des Parkhotel statt. Anschließend gibt es genügend Raum für eine Diskussion zu dem Thema.Er ist seit 2009 Professor für Österreichische Politik in vergleichender europäischer Perspektive an der Universität Salzburg, wo er auch den Fachbereich Politikwissenschaft und Soziologie leitet.

Inhalt

Von 1986 vis 2009 lebte und arbeitete Reinhard Heinisch in den USA, wo er zuletzt den Lehrstuhl für vergleichende Politik an der University of Pittsburgh innehatte. Gegenwärtig ist Reinhard Heinisch auch Leiter der Arbeitsgruppe DEMOKTRATIE der Österreichischen Forschungsgemeinschaft sowie Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Politikwissenschaft. Neben einer regen internationalen Publikations-, Vortrags- und Lehrtätigkeit, fungierte er auch als Konsulent für Organisationen und Regierungsstellen (u.a. für das US-Außenministerium). Er ist Mitinitiator und akademischer Leiter der Internationalen Summer University Carinthia, und seit 2014 Lehrbeauftragter an der International School an der Renmin Universität in Peking. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit betätigt sich Reinhard Heinisch auch als Gastkommenstator in diversen Medien inklusive der Washington Post, BBC, dem ZDF und vieler anderer. Seine jüngsten Buchpublikationen sind "Understanding Populist Organization: The West European Radical Right" (Palgrave 2016) und "The Handbook of Political Populism" (Nomos/Bloomsbury 2017). 2017 war Reinhard Heinisch Träger des Wissenschaftspreises der M. Lupac Stiftung des österreichischen Parlaments.Zeit assozierte man rechtspopulistische Parteien ausshließlich mit Außenseitern und einem Protestphänomenon, also vornehmlich mit Randerscheinungen, die als Spielarten des Extremismus wahrgenommen wurden. Es handelte sich scheinbar um eine "pathologische Erscheinung" in der Demokratie. Somit standen diese Bewegungen im politischen Abseits und wurden als Ghettoparteien verstanden. Es gab beinahe überall Ausgrenzungsstrategien und mediale Ächtung. Auf Versuche mit Rechtspopulisten zu kooperieren folgten politische Sanktionen. Österreich ist hierfür ein bezeichnendes Beispiel. Der Rechtspopulismus war es auch, so schien es, auf einige wenige Staaten beschränkt, die Demokratiedefizite aufwiesen.Mittlerweile zeigt sich, dass beinahe überall in westlichen Demokratien populistische Parteien erfolgreich sind auch in Staaten wie Deutschland, Großbritannien, den skandinavischen Staaten oder den USA, die man lange Zeit als besonders poplismusresistent ansah. Ebenso ist der Populismus längst auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen.Populistische Parteien und PolitikerInnen wechseln zunehmend in Regierungsämter und beginnen die Politik national und international zu formen. Die westliche Demokratie steht somit an einem gewissen politischen Wendepunkt, der ein Ende der klassischen liberalen, westlichen Ordnung markieren könnte. Der Vortrag geht auf dies Vorgänge ein, versucht Konzepte und Begriffe wie "Populismus" zu erläutern und auch die Ursachen der gegenwärtigen Entwicklung (auch empirisch zu erklären.Nächster Termin der Kärntner Migrationsgespräche: 22. März - Martin Schenk (Sozialexperte Diakonie) zum Thema "Migration und Armut"Infos: www.plattform-migration.at