Kärntner Sinfonie Orchester gibt sich die Ehre

VILLACH. Das renommierteste Orchester des Landes Kärnten, das Kärntner Sinfonie Orchester, geht unter seinem Chefdirigenten Alexander Soddy seit einigen Jahren neue Wege und profiliert sich als vielseitiges Sinfonieorchester. Nach dem großen Erfolg mit der Kirchenoper "Jesu Hochzeit" in der vergangenen Saison, bringt heuer das KSO unter der Leitung von Jader Bignamini eine musikalische Reise durch die Schweiz, Österreich, Rumänien und Tschechien.

Am Dienstag, 8. August, 20 Uhr ist das Orchester zu Gast im Congress Center.Rossinis beliebte Ouvertüre zur Oper Wilhelm Tell mit ihren Schilderungen der idyllischen Schweizer Berglandschaft, in die der stürmische Freiheitsmarsch hereinbricht, eröffnet den Abend.Der vielseitige Staatsopern-Bariton Clemens Unterreiner singt Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen, in dem die „schöne Welt“ beschworen wird, von der sich das Liebesleid des Künstlers nur umso schärfer abhebt. Mit seiner ersten Rumänischen Rhapsodie ist George Enescu bereits als 20-Jährigem ein überragender Erfolg gelungen, in dem er in rhapsodischer Manier Motive aus der rumänischen Volksmusik aufgriff und elegant orchestral umsetzte.Höhepunkt des Abends ist Dvořáks 8. Sinfonie.Kartenpreise: EUR 25,- bis EUR 48,-Weitere Informationen: www.carinthischersommer.at