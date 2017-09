"Karoshi X", wenn deine Stimme spricht ...

VILLACH. ... aber du bist es nicht. Seit 3 Jahren hat man nun nichts mehr von der allseits beliebten, aber auch stets depressiven Superheldin Karoshi gehört. Die Welt ist völlig kaputt. Donald Trump ist mächtigster Mann der Welt, Nordkorea hat die Atombombe, immer noch herrscht im mittleren Osten Krieg und es gibt weiter Hunger und Armut.Das soll geändert werden. Das muss geändert werden! Was läge näher, als daraus eine Show zu machen.im Filmstudio Villach, Rathausplatz 1, erleben Sie in einem einzigartigen Theaterstück die drei Kandidatinnen, die es in die Endrunde des Karoshi-Castings geschafft haben, um die nächstbeste Superheldin zu werden.

Das neue Stück von a.c.m.e,- beschäftigt sich mit den Ungerechtigkeiten der Welt, besonders jenen, mit denen Frauen ständig konfrontiert werden. Weitere Termine: 12., 13., 14. OktoberRegie & Text: Martin Dueller, Andreas ThalerEs spielen: Daniela Graf, Lisa-Maria Sommerfeld, Tamara SternReservierungen an office@acmeonline.org oder unter 0699/11074783Infos www.acmeonline.org