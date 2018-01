"kartOOOn" macht Lust auf Kultur

Inhalt

VILLACH. Mit "karOOOn" vom Toihaus Theater, einer zauberhaften performativen Kunst für die Allerkleinsten, erwartet Sie im Bambergsaal des Parkhotelein Theaterstück, das auch den jüngsten Lust auf Kultur macht.ab 2 JahrenEin paar Kartons, hier und da ein paar Schnipsel. Zwei Füße. Nein, sechs! Noch ein Karton. Ein halber Arm, elf Finger, eine Nasenspitze. Was für ein sonderbares Gebäude das doch ist! In „kartOOOn“ lassen drei Performer/innen gemeinsam mit einem Haufen Schachteln Welten entstehen, die von einem Augenblick zum anderen Vieles werden können. Mit Witz und Humor wird der Körper selber zum Haus, ist mal groß und wacklig, mal klein und flink … und immer in Bewegung.

Theater mit Tanz und Musik / 2+ / Dauer ca. 35 Min.Karten: 04242/27341, in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online und an der Kasse erhältlich.Eintrittspreis: € 9,00 / Gruppenpreis (ab 10 Personen) € 4,50Weitere Informationen: 04242/2053415 oder auf www.toihaus.at