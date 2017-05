Kirschenfest in der Villacher Altstadt

Villach : Rathausplatz |

VILLACH. Traumhaft rot, herzhaft im Geschmack und knackig: Die Kirschen aus dem slowenischen Städtchen Brda sind schon ein Fixpunkt in unserem Altstadt-Frühling. Am Samstag, 27. Mai lädt die Region Goriška Brda und Villach ab 9 Uhr wieder zum knackigen Kirschenfest am Rathausplatz in Villach ein.



An diesem Vormittag dreht sich alles um die süßen Früchtchen unserer slowenischen Freunde.



Es darf geschlemmt und gekostet werden und wer möchte, kann sich ein Körbchen mit nach Hause nehmen. Neben Kirschen werden auch Wein, Schinken und wervolle Olivenöle angeboten.



Für musikalische Umrahmung ist gesorgt.



Der Eintritt ist frei.