Klangvoll wirds zum Frühlingsbeginn

MARIA GAIL. Ein Frühlingsgruß in Form eines großen Konzerts erwartet Sie am Samstag, 20. Mai um 19 Uhr im Kulturhaus mit der Volksmusik Meschnigg unter der Leitung von Valentin Meschnigg, der Gruppe "Klangquadrat" unter der Leitung von Michaela Kulle-Hudelist und der Singgemeinschaft Bergfreunde Villach unter der Leitung von Ilse Jöbstl.



Durch das Programm führt Annemarie Schaider.



Eintrittskarten sind zum Preis von EUR 10.- bei den Sängerinnen und Sängern sowie an der Abendkasse erhältlich.