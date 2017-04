Kulinarisch eintauchen am Wörthersee

VELDEN. Sonnengeküsste Seeterrassen, trendige Bars und Restaurants, ausgezeichnete Haubenlokale und malerische Villen uvm. das sind nur einige der besten Zutaten unvergleichlicher Kulinarik in den Menükarten am Wörthersee welche beim Genussfestival am Wörthersee mit 14 Spitzenbetrieben und prominenten Gastköchen von Freitag, 28. April bis Sonntag, 7. Mai rund um den Wörthersee aufeinandertreffen und die Gegend zum Leben erwecken.

Bei der Premiere der SeeEssSpiele – dem neuen Genussfestival am Wörthersee – machen (haubengekrönte) Spitzenköche der Region, gemeinsam mit internationalen Gastköchen, die Küchen am See zu Spielstätten des lustvollen Essens.Ausgezeichnete Betriebe sorgen mit kreativen Kompositionen der eigenen Küchencrew bzw. durch die Einladung internationaler Gastköche für besondere Lustmomente bei Tisch.Insgesamt erwarten Sie über 30 Events.Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen.Nähere Informationen und Karten: www.see-ess-spiele.com